Объемы выбросов свалочного газа оказались занижены

Science: свалки выделяют в три раза больше метана, чем считалось ранее

Прежние отчеты о выбросах метана с мусорных полигонов занижали реальные цифры. Настоящие объемы эмиссии свалочного газа отражены в новом исследовании американских ученых. Материал опубликован в журнале Science.

Специалисты в течение шести лет анализировали вредные выбросы с сотен полигонов в 18 американских штатах. Как выяснилось, текущие федеральные отчеты фиксировали лишь треть выбросов метана. Часть захоронений отходов продолжает выделять парниковый газ в течение нескольких лет. Некоторые места утечек залегают под землей, отчего остаются незамеченными десятилетиями. Отследить такие места проблематично даже на свалках, оборудованных системами сбора метана. Такой некорректный подсчет эмиссии маскирует подлинные масштабы экологической проблемы, опасаются исследователи.

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