В России создали топливо из пакетов

В России создали топливо из переработанных пакетов

В России сделали топливо из пластиковых отходов. Его созданием занимались ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) совместно со специалистами компании из Ярославля. Соответствующая информация появилась на сайте вуза.

Специалисты пояснили, что при сортировке мусора остается большое количество неперерабатываемого пластика — преимущественно пакетов-маек и смешанных видов пластика. «Сейчас это все сжигается, в лучшем случае — отправляется на цементные заводы для замещения природного газа. И в целях нацпроекта "Экология", и в региональных нормативах прописано, что такой пластик должен извлекаться из потока захораниваемых отходов. Но глобального решения, что с ним делать, пока ни у кого нет», — отметили они.

Образец моторного топлива был получен из подвергшихся переработке полиэтиленовых пакетов. Сначала пластиковые отходы подвергли пиролизу при температуре до 600 градусов и получили смесь углеводородов, которая содержит большое количество загрязнений и ароматических соединений. Затем смесь разделили на компоненты, после чего подвергли обработке по технологии, разработанной специалистами из Ярославля и НГУ.

«Первые эксперименты мы предложили начать с распространенных и известных систем: никель-молибденовых катализаторов на алюмооксидном носителе. На них удалось получить первые положительные результаты. В будущем мы планируем подобрать параметры, позволяющие получить качественное синтетическое топливо, и оптимизировать технологию», — рассказала младший научный сотрудник НГУ Екатерина Воробьева.

В результате ученым удалось получить прозрачную жидкость с привычным нерезким запахом моторного топлива и почти нулевым содержанием серы, которая подходит для применения в двигателях внутреннего сгорания. В будущем они планируют модифицировать установку, в которой смесь подвергалась каталитическим процессам, чтобы ее непрерывный режим работы вырос более чем до тысячи часов, а производительность — до способности перерабатывать килограммы сырья в час вместо граммов.

Ранее стало известно, что в России создали лего-кирпич из отходов добычи алмазов.