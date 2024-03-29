Мужчина не смог найти пару сам и помог сотням людей обрести любовь

SCMP: в Китае мужчина стал сводником и помог сотням людей найти любовь

Житель Китая не смог найти невесту, стал профессиональным сводником и помог сотням людей обрести любовь. Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP).

34-летний Чжоу Шипэн из провинции Хэбэй начал ходить на свидания вслепую в 2016 году. В то время родители мужчины требовали, чтобы он нашел себе жену. Мужчина сходил на 20 свиданий, но так и не смог отыскать вторую половинку. Тогда он решил, что будет помогать другим людям обрести любовь.

Шипэн проанализировал работу местного бюро знакомств и понял, что в него обращаются преимущественно родственники будущих женихов и невест. Тогда он стал общаться с близкими своих клиентов и искать кандидатов на основе предпочтительных для них параметров.

За семь лет работы мужчина помог найти любовь 692 людям. Более того, работа в качестве сводника подарила вторую половинку и ему. Однажды к нему обратилась девушка, желающая найти жениха. Шипэн сразу влюбился в клиентку, и чувства оказались взаимными. Мужчина вступил в отношения с девушкой, а позже женился на ней. Сейчас супруги воспитывают дочь.

Шипэн считает, что смог свести сотни людей благодаря тому, что стремится понять каждого клиента. «Мне очень нравится быть сводником, и я продолжу эту работу», — заявляет он.

Ранее сообщалось, что житель Китая обиделся на членов семьи за то, что они выбрали ему некрасивую невесту. Мужчина не смог самостоятельно найти спутницу жизни, так как не имеет стабильного заработка.