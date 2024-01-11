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09:28, 11 января 2024Из жизни

Жених обиделся на родственников за выбор некрасивой невесты

В Китае жених расстроился из-за некрасивой невесты, выбранной родственниками

Фото: Unsplash

Житель Китая обиделся на членов семьи за то, что они выбрали ему некрасивую невесту. Об этом сообщает World of Buzz.

Мужчина не смог самостоятельно найти спутницу жизни, так как не имеет стабильного заработка. Многие девушки отказывались вступать с ним в отношения из-за низкого достатка и тем более не хотели выходить за него замуж. Поэтому родственники китайца решили самостоятельно найти ему невесту.

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Однако выбор членов семьи не понравился жениху. Он не нашел девушку привлекательной и выглядел расстроенным всю свадебную церемонию. Родственники, столкнувшись с осуждением, начали оказывать давление на мужчину и убеждать его, что он сделал правильный выбор. «Это лучше, чем быть одиноким. По крайней мере вы оба можете работать ради лучшего будущего и не волноваться о том, что скажут другие», — заявили они.

Ранее сообщалось, что в Индии родители жениха и невесты поссорились из-за того, что на помолвке не подавали блюда из бараньего костного мозга. Родственники жениха сочли нежелание подавать это блюдо личным оскорблением.

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