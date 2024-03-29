Мужчины перечислили удивившие их женские бытовые привычки

Мужчины перечислили сильнее всего их удивившие бытовые привычки своих избранниц. Своими открытиями о женщинах они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для многих пользователей неожиданностью стало отношение женщин к бюстгальтерам.

Когда начинаешь встречаться с женщиной и вы живете по отдельности, снять бюстгальтер означает скорый секс. Когда живешь с ней, она просто никогда не носит его дома

Usual_Ad_730 пользователь Reddit

У них есть любимый бюстгальтер, красивый бюстгальтер, тот, который они не носят. И они меняют их не каждый день, как другое белье! Вообще не каждый! Fitz911 пользователь Reddit

Другие пользователи рассказали о загадочных вещах, происходящих с женскими заколками и резинками для волос.

У них миллион черных резиночек и в то же время ни одной HoboBaggins008 пользователь Reddit

Некоторых мужчин удивили многосоставные процедуры, из которых состоит уход женщины за собой.

Прежде чем я встретил жену, я просто умывался с мылом, и ее от этого чуть удар не хватал. А она пользуется пятью тысячами продуктов по утрам и вечерам (самое странное — что-то из улитки). После семи лет вместе она убедила меня использовать очищающее средство и увлажняющий крем. Я до сих пор их путаю ChittyShrimp пользователь Reddit

Ранее мужчины и женщины, считающие, что знают секрет счастливой жизни, поделились на Reddit своим опытом. Одним из самых популярных комментариев стала рекомендация не фиксироваться на обязательных поисках счастья.