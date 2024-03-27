Мужчины и женщины поделились неочевидными секретами счастливой жизни
Мужчины и женщины, считающие, что знают секрет счастливой жизни, поделились своим опытом. Неочевидные подсказки они дали в разделе AskReddit форума Reddit.
Одним из самых популярных комментариев стала рекомендация не фиксироваться на обязательных поисках счастья.
Счастье — это не направление, в котором надо двигаться, его можно найти в настоящем моменте. Не отказывайте себе в счастье только потому, что вы думаете, что вас ничего не делает счастливым. Постарайтесь найти счастье в тех вещах, которые вы всегда игнорировали
Еще один пользователь посоветовал хорошо высыпаться.
Необязательно спать больше, но высыпайтесь каждую ночь, ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время. Люди недооценивают то, как недостаток сна может разрушить жизнь
Кроме того, авторы советов часто указывали на необходимость замедлиться.
Жизнь может стать намного приятнее, если замедлиться и подышать даже на надоевшей прогулке на работу. Просто выйдите на две минуты раньше и полюбуйтесь видами. На семейном сборе замедлитесь и порадуйтесь каждому. Люди думают, что конечность жизни вынуждает их торопиться. Иронично, но вечная спешка тоже означает, что вы толком не живете
Ранее мужчины старше 30 лет дали советы парням на десять лет моложе себя. Многие пользователи рекомендовали не торопиться с заключением брака, если этого на самом деле не хочется.