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07:17, 27 марта 2024Забота о себе

Мужчины и женщины поделились неочевидными секретами счастливой жизни

Фото: Fabian Sommer / Globallookpress.com

Мужчины и женщины, считающие, что знают секрет счастливой жизни, поделились своим опытом. Неочевидные подсказки они дали в разделе AskReddit форума Reddit.

Одним из самых популярных комментариев стала рекомендация не фиксироваться на обязательных поисках счастья.

Счастье — это не направление, в котором надо двигаться, его можно найти в настоящем моменте. Не отказывайте себе в счастье только потому, что вы думаете, что вас ничего не делает счастливым. Постарайтесь найти счастье в тех вещах, которые вы всегда игнорировали

maryyyk111пользовательница Reddit

Еще один пользователь посоветовал хорошо высыпаться.

Необязательно спать больше, но высыпайтесь каждую ночь, ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время. Люди недооценивают то, как недостаток сна может разрушить жизнь

afcagrooпользователь Reddit
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Кроме того, авторы советов часто указывали на необходимость замедлиться.

Жизнь может стать намного приятнее, если замедлиться и подышать даже на надоевшей прогулке на работу. Просто выйдите на две минуты раньше и полюбуйтесь видами. На семейном сборе замедлитесь и порадуйтесь каждому. Люди думают, что конечность жизни вынуждает их торопиться. Иронично, но вечная спешка тоже означает, что вы толком не живете

Shade-AUпользователь Reddit

Ранее мужчины старше 30 лет дали советы парням на десять лет моложе себя. Многие пользователи рекомендовали не торопиться с заключением брака, если этого на самом деле не хочется.

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      Александра Лисица
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