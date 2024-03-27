Мужчины и женщины поделились неочевидными секретами счастливой жизни

Мужчины и женщины, считающие, что знают секрет счастливой жизни, поделились своим опытом. Неочевидные подсказки они дали в разделе AskReddit форума Reddit.

Одним из самых популярных комментариев стала рекомендация не фиксироваться на обязательных поисках счастья.

Счастье — это не направление, в котором надо двигаться, его можно найти в настоящем моменте. Не отказывайте себе в счастье только потому, что вы думаете, что вас ничего не делает счастливым. Постарайтесь найти счастье в тех вещах, которые вы всегда игнорировали maryyyk111 пользовательница Reddit

Еще один пользователь посоветовал хорошо высыпаться.

Необязательно спать больше, но высыпайтесь каждую ночь, ложитесь и вставайте примерно в одно и то же время. Люди недооценивают то, как недостаток сна может разрушить жизнь afcagroo пользователь Reddit

Кроме того, авторы советов часто указывали на необходимость замедлиться.

Жизнь может стать намного приятнее, если замедлиться и подышать даже на надоевшей прогулке на работу. Просто выйдите на две минуты раньше и полюбуйтесь видами. На семейном сборе замедлитесь и порадуйтесь каждому. Люди думают, что конечность жизни вынуждает их торопиться. Иронично, но вечная спешка тоже означает, что вы толком не живете Shade-AU пользователь Reddit

Ранее мужчины старше 30 лет дали советы парням на десять лет моложе себя. Многие пользователи рекомендовали не торопиться с заключением брака, если этого на самом деле не хочется.