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14:26, 29 марта 2024Мир

МВД Франции решило усилить безопасность перед Пасхой из-за угрозы терактов

Europe 1: МВД Франции усилит безопасность перед Пасхой из-за угрозы терактов

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Франции Жеральд Дарманен решил усилить безопасность перед Пасхой из-за угрозы терактов. Об этом сообщает радио Europe 1.

Глава ведомства провел совещание в Главном управлении внутренней безопасности страны и распорядился, чтобы префекты всех регионов усилили охрану католических храмов.

Возле каждой церкви будут дежурить сотрудники правоохранительных органов, которым приказано осуществлять систематический контроль документов, сумок и автомобилей.

Ранее Главное управление внутренней безопасности Франции рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр. В частности, спецслужбы призвали отменить церемонию открытия Олимпиады и перейти к «плану Б» из-за высокой угрозы безопасности участников.

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      Семен Александров
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