Во Франции предложили отменить церемонию открытия Олимпийских игр

Europe 1: спецслужбы Франции призвали отменить церемонию открытия Олимпиады

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в разведслужбе.

В частности, спецслужбы Франции призвали отменить церемонию открытия Олимпиады и перейти к «плану Б» из-за высокой угрозы безопасности участников. По словам информаторов, текущий вариант речного парада представляет много рисков.

Ранее французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция после событий в «Крокус Сити Холле» ввела наивысший уровень террористической угрозы накануне проведения Олимпийских игр в Париже в 2024 году.