Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:44, 29 марта 2024Мир

Во Франции предложили отменить церемонию открытия Олимпийских игр

Europe 1: спецслужбы Франции призвали отменить церемонию открытия Олимпиады

Фото: Unsplash

Главное управление внутренней безопасности (DGSI) Франции рекомендовало МВД страны отказаться от проведения церемонии открытия Олимпийских игр. Об этом сообщает радио Europe 1 со ссылкой на источник в разведслужбе.

В частности, спецслужбы Франции призвали отменить церемонию открытия Олимпиады и перейти к «плану Б» из-за высокой угрозы безопасности участников. По словам информаторов, текущий вариант речного парада представляет много рисков.

Ранее французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Франция после событий в «Крокус Сити Холле» ввела наивысший уровень террористической угрозы накануне проведения Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пофантазировал о последствиях урегулирования по формуле мира Зеленского

      МИД объяснил прекращение заявлений Европы о непризнании победы Путина на выборах

      Зеленский пригрозил США и Европе российскими ракетами

      Во Франции предложили отменить церемонию открытия Олимпийских игр

      Лавров оценил сценарии Запада по изоляции России словами «мечтать не вредно»

      Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина на саммит G20 в Бразилии

      Кулеба допустил возможность обсуждения «формулы мира» с Россией

      Лжесвященник завел 10 жен ради жилья и денег

      Длину волос у женщин связали с частым сексом

      Лавров высказался о будущем России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше