Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:44, 29 марта 2024Россия

На Байкале в трех километрах от берега под лед провалилось авто с россиянами

На Байкале под лед провалилось авто с россиянами, спастись удалось лишь одному

Фото: Telegram-канал «МЧС Иркутской области»

В Иркутской области близ поселка Сарма под лед озера Байкал провалился автомобиль с двумя россиянами. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своем Telegram-канале.

По данным службы, в машине находились два человека — водитель и пассажирка. Выбраться из-подо льда удалось лишь мужчине. О его состоянии не сообщается.

Фото: Telegram-канал «МЧС Иркутской области»

«Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России подняли тело (...) и передали полицейским», — рассказали в спасательной службе. В МЧС отметили, что при съезде на озеро были размещены запрещающие знаки.

Это уже второй подобный случай с начала года — в конце января машина с туристами также провалилась под байкальский лед.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Россиянин учинил расправу над родственниками из-за спора о доме матери

      Мальчика без признаков жизни нашли в болоте в российском регионе

      Дом звезды самого популярного ситкома Америки решили продать

      Чехия решила по примеру Украины закупить дроны-камикадзе

      Россиянка попыталась зарезать сына за критику ее бывшего любовника

      Названы самые необычные напитки России

      Случайно оказавшийся в свиной шкварке гвоздь проткнул женщине артерию

      Обновление улучшило старые iPhone

      Реклама бренда Diesel с иллюзией испражняющейся модели вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше