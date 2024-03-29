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14:37, 29 марта 2024Среда обитания

На российских стройках впервые недосчитались одного вида работников

НОСТРОЙ: на российских стройках впервые возник дефицит разнорабочих

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В России впервые возник дефицит разнорабочих на стройках. О том, что отрасль недосчиталась одного вида сотрудников, сообщил глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, пишет РИА Новости.

«Впервые в этом году наметился дефицит даже разнорабочих. Ранее этот вакуум всегда заполнялся. Причина — экономическая привлекательность», — заявил глава организации. К такому выводу в НОСТРОЙ пришли после изучения данных из двух источников — сайтов с вакансиями и опросов через внутреннюю систему саморегулируемых организаций.

На разнорабочих приходится около 20 процентов должностей на стройках, отметил Глушков. Если говорить о более конкретных цифрах, то стройотрасли не хватает примерно 60 тысяч разнорабочих.

Ранее в Москве недосчитались 30-40 тысяч строителей. На дефицит рабочей силы пожаловался заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. По его словам, проблему можно решить за счет привлечения иностранных сотрудников.

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      Нина Ташевская
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