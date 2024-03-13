В Москве пожаловались на нехватку строителей

Заммэра Бочкарев заявил, что стройотрасли Москвы не хватает 40 тыс. человек

Московской строительной отрасли не хватает 30-40 тысяч человек. На дефицит рабочей силы пожаловался заместитель мэра столицы по строительству Андрей Бочкарев, передает РИА Новости.

«В связи с возросшими темпами и объемами строительства нам необходимо прибавить около 15-20 процентов, это примерно 30-40 тысяч человек», — заявил чиновник. Он добавил, что в том числе Москва нуждается в специалистах по отделке и инженерным системам. Спрос на последних растет по мере того, как здания становятся сложнее.

По словам Бочкарева, нехватку кадров предлагается решить за счет привлечения новых людей, включая иностранных рабочих. В дальнейшем могут помочь также автоматизация и цифровизация отрасли.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что в настоящее время строительной отрасли России не хватает около миллиона специалистов.