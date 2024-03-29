Арку Дружбы народов в Киеве призвали демонтировать

УИНП: арку Дружбы народов в Киеве необходимо демонтировать

Украинский институт национальной памяти (УИНП) призвал демонтировать недавно переименованную арку Дружбы народов в Киеве. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Размещенная в Крещатом парке города Киева арка Дружбы народов, посвященная событиям, связанным с осуществлением российской имперской политики и ее глорификацией, относится к символике российской имперской политики и подлежит полному демонтажу», — цитируется в публикации отчет УИНП.

Арка Дружбы народов была установлена в центральном парке украинской столицы в 1982 году. Открытие культурного объекта было приурочено к 65-летию Октябрьской революции.

Ранее в Киеве дерусифицировали улицу Булгакова. Ее переименовали в честь грузинского актера Вахтанга Кикабидзе.