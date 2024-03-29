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11:49, 29 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении объектов энергоинфраструктуры в шести регионах

Премьер Украины Шмыгаль: объекты энергоинфраструктуры повреждены в 6 регионах

Фото: Attila Husejnow / Globallookpress.com

В результате новой ночной атаки в шести регионах Украины были повреждены объекты энергоинфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Есть повреждения энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях», — говорится в публикации.

Он добавил, что местным властям пришлось прибегнуть к временному отключению электричества и призвал западных союзников насыть украинскую армию достаточным количеством систем противовоздушной обороны.

Новая атака на энергетический сектор Украины произошла в ночь на 29 марта. По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, по своему масштабу она приближается к аналогичной серии ударов по объектам электрогенерации 22 марта.

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      Глеб Палехов
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