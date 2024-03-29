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09:24, 29 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о новой массированной атаке на энергообъекты

Минэнерго Украины сообщило о массированной атаке на энергообъекты страны

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

На объекты энергетики Украины совершена новая массированная атака. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«На этот раз враг бьет по объектам в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской областях. Целью атаки были, в частности, объекты генерации электроэнергии. Энергетики, спасатели уже работают над ликвидацией последствий», — написал глава Минэнерго.

Ночью на Украине была объявлена воздушная тревога. В Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской, а также Днепропетровской областях прозвучали взрывы.

Ранее в «Укрэнерго» сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций в центральном и западном регионах Украины.

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