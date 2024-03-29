На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей Украине объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, пишет ТАСС.
Некоторые области находились в красной зоне на протяжении нескольких часов, а в 05:00 по московскому времени предупреждение об угрозе с воздуха стало действовать по всей стране.
Ранее в Киевской области и Харькове раздались взрывы.
Вооруженные силы России в октябре 2022 года стали наносить удары по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. По словам президента России Владимира Путина, такие действия стали ответом на атаки со стороны киевского режима, в частности, на Крымском мосту 8 октября 2022.