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05:49, 29 марта 2024Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, пишет ТАСС.

Некоторые области находились в красной зоне на протяжении нескольких часов, а в 05:00 по московскому времени предупреждение об угрозе с воздуха стало действовать по всей стране.

Ранее в Киевской области и Харькове раздались взрывы.

Вооруженные силы России в октябре 2022 года стали наносить удары по военным базам и объектам энергетики и связи Украины. По словам президента России Владимира Путина, такие действия стали ответом на атаки со стороны киевского режима, в частности, на Крымском мосту 8 октября 2022.

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      Марина Совина
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