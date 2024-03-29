В Киевской области раздались взрывы

ТАСС: в Киевской области раздались несколько взрывов

В Киевской области раздались несколько взрывов, сообщает ТАСС.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее в Харькове прозвучали взрывы. Сообщается, что до этого в регионе была также объявлена воздушная тревога.

Армия России в октябре 2022 года стала наносить удары по военным объектам и относящимся к ним объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответной реакцией на террористические атаки киевского режима, в частности, на Крымском мосту 8 октября 2022.