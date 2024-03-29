На Украине сообщили о повреждениях тепловых и гидроэлектростанций
«Укрэнерго»: в Днепропетровске и Харькове повреждены электростанции
В «Укрэнерго» сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций на Украине после ночных взрывов. Об этом ведомство рассказало в Telegram-канале.
«Были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в Центральном и Западном регионах. Сейчас в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской — графики почасовых отключений», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Киевской области и Харьковской областях прогремели взрывы.
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.