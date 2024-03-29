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08:48, 29 марта 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждениях тепловых и гидроэлектростанций

«Укрэнерго»: в Днепропетровске и Харькове повреждены электростанции

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В «Укрэнерго» сообщили о повреждении тепловых и гидроэлектростанций на Украине после ночных взрывов. Об этом ведомство рассказало в Telegram-канале.

«Были повреждены тепловые и гидроэлектростанции в Центральном и Западном регионах. Сейчас в Днепропетровской области применены аварийные отключения, в Харьковской — графики почасовых отключений», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Киевской области и Харьковской областях прогремели взрывы.

По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

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