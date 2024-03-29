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20:46, 29 марта 2024Россия

Мальчика без признаков жизни нашли в болоте в российском регионе

СКР: в болоте в Курской области нашли тело десятилетнего мальчика

Фото: СК РФ

Десятилетнего мальчика без признаков жизни нашли в болоте недалеко от здания администрации в деревне Чапли Курчатовского района Курской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В ведомстве сообщили, что установлением обстоятельств случившегося занимается первый отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) управления СКР по Курской области.

По данным MK.RU, ребенок пропал 22 марта: днем он вышел на прогулку и не вернулся. Родители мальчика обратились в правоохранительные органы, и совместно с кинологами, сотрудниками МЧС и волонтерами была организована поисковая экспедиция.

Ранее в марте сообщалось о поисках пропавшей 14-летней школьницы из села Половинное в Курганской области. Мать девочки установила на ее телефон приложение для контроля и в результате застала дочь за общением с 22-летним мужчиной, после чего забрала гаджет. На следующий день подросток ушла из дома и не вернулась.

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      Варвара Кошечкина
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