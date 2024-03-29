Названы разрешенные для разведения на даче животные

Депутат Чаплин: при соблюдении всех норм на даче можно разводить птиц и кроликов

Граждане имеют право разводить птиц и других животных на приусадебном участке при соблюдении всех санитарных и других норм. Разрешенных для разведения на даче животных россиянам назвал депутат Госдумы Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

Парламентарий напомнил, что закон позволяет использовать сад и огород для выращивания сельскохозяйственных птиц, кроликов или коз для себя, но соблюдая земельное законодательство, ветеринарные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Депутат добавил, что курицы и попугаи наравне с собаками, кошками и сельскохозяйственными животными, в том числе кроликами и козами, по гражданскому законодательству являются имуществом — в соответствии с ним собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться им.

При этом Чаплин предупредил, что при использовании имущества не должны нарушаться права соседей. «В РФ законом установлен порядок выгула собак. Необходимость такого регулирования была вызвана участившимися случаями нападения животных на людей, также урегулирован вопрос об обеспечении уборки продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что россияне признались в случайных поджогах чужих дачных участков.