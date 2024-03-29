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05:00, 29 марта 2024Среда обитания

Россияне признались в случайных поджогах чужих дач

«Росгосстрах»: 35 % россиян случайно устраивали пожар или потоп при аренде дачи

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Большинство россиян (67 процентов опрошенных) пожаловались на проблемы при аренде загородных домов. Об этом рассказали участники исследования страховой компании «Росгосстрах», с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Так, более трети россиян (35 процентов) признались, что случайно поджигали чужие дачи, устраивали там потоп или портили имущество. В качестве компенсации 48 процентам таких арендаторов пришлось оставить залог владельцу, а 36 процентам — выплатить полную стоимость и испорченных вещей.

Другой проблемой при съеме загородного жилья 32 процента респондентов назвали обман со стороны владельца — дом отличался от фото в объявлении, залог не вернули при выселении или вовсе не удалось заселиться после оплаты аренды.

«Как показывает статистика, большое количество страховых случаев с недвижимостью приходится именно на праздничный период. В начале 2024 года мы отмечали рост пожаров и противоправных действий третьих лиц в новогодние праздники — на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего по страховым случаям обращались владельцы недвижимости в Московской, Вологодской, Ленинградской, Владимирской областей и Пермского края», — прокомментировала начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова.

Ранее россиян предупредили о наказании за сжигание мусора на дачном участке. Как пояснили эксперты, речь идет о неправильном размещении открытого огня, а также организации костра из токсичных или строительных отходов. Штраф за нарушение правил может достигать 15 тысяч рублей.

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      Нина Ташевская
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