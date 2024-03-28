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14:19, 28 марта 2024Среда обитания

Дачников предупредили о наказании за сжигание мусора на участке

Депутат Чаплин: за сжигание мусора на даче могут оштрафовать на 15 тысяч рублей

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

За сжигание мусора на участке российских дачников могут оштрафовать на 15 тысяч рублей. О наказании предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что законом разрешено сжигать мусор на даче, но не весь и не везде. Так, за неправильное сжигание мусора, организацию костра с токсичными или строительными отходами нарушителям грозит штраф до 15 тысяч рублей. Кроме того, за вывоз мусора за территорию садового некоммерческого товарищества (СНТ) предусмотрено взыскание семи тысяч рублей.

Чаплин напомнил, что при сжигании обычного мусора на участке расстояние от открытого огня до построек должно быть не менее 7,5 метра, минимум 50 метров от хвойного леса и 15 метров — от лиственного.

Ранее россиян предостерегли от закапывания мусора на даче. По словам экспертов, это вредит почве и нарушает общую экологическую обстановку. Для утилизации отходов после стройки или ремонта на даче специалисты советуют заказывать специальную машину, а ветки и листья рекомендуют превращать в компост.

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      Нина Ташевская
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