69-я параллель
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20:38, 29 марта 202469-я параллель

Названы самые необычные напитки России

Якутский быырпах и поморский кеж вошли в список самых необычных напитков России

Кадр: BERASCEISKAYA KUHARACHKA / YouTube

Напитки арктических регионов РоссииЯкутии, Мурманской и Архангельской областей вошли в топ-10 необычных со всей страны. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, в составленный экспертами сервиса Tutu список вошли якутский кисломолочный напиток быырпах и поморский ягодный настой кеж.

Для приготовления названного одним из самых необычных напитков быырпаха используют якутский аналог йогурта суорат, в который добавляют сахар, сгущенку, а иногда даже и рис, а после настаивают от нескольких часов до нескольких дней.

Кроме того, самыми необычными напитками были названы воронежский белый квас и бурятская арса — напиток на основе творога и муки.

Ранее технолог Людмила Румянцева назвала необычные охлаждающие напитки для лета.

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      Марк Леонов
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