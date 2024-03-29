Названы самые необычные напитки России

Якутский быырпах и поморский кеж вошли в список самых необычных напитков России

Напитки арктических регионов России — Якутии, Мурманской и Архангельской областей вошли в топ-10 необычных со всей страны. Об этом сообщает портал ЯСИА.

По данным издания, в составленный экспертами сервиса Tutu список вошли якутский кисломолочный напиток быырпах и поморский ягодный настой кеж.

Для приготовления названного одним из самых необычных напитков быырпаха используют якутский аналог йогурта суорат, в который добавляют сахар, сгущенку, а иногда даже и рис, а после настаивают от нескольких часов до нескольких дней.

Кроме того, самыми необычными напитками были названы воронежский белый квас и бурятская арса — напиток на основе творога и муки.

Ранее технолог Людмила Румянцева назвала необычные охлаждающие напитки для лета.