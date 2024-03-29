Названы самые необычные напитки России
Якутский быырпах и поморский кеж вошли в список самых необычных напитков России
Напитки арктических регионов России — Якутии, Мурманской и Архангельской областей вошли в топ-10 необычных со всей страны. Об этом сообщает портал ЯСИА.
По данным издания, в составленный экспертами сервиса Tutu список вошли якутский кисломолочный напиток быырпах и поморский ягодный настой кеж.
Для приготовления названного одним из самых необычных напитков быырпаха используют якутский аналог йогурта суорат, в который добавляют сахар, сгущенку, а иногда даже и рис, а после настаивают от нескольких часов до нескольких дней.
Кроме того, самыми необычными напитками были названы воронежский белый квас и бурятская арса — напиток на основе творога и муки.
Ранее технолог Людмила Румянцева назвала необычные охлаждающие напитки для лета.