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14:41, 30 июня 2023Из жизни

Названы необычные охлаждающие напитки для лета

Технолог Румянцева назвала домашние лимонады и кофе со льдом отличными напитками для жары

Фото: Francesca Hotchin / Unsplash

Главный технолог сервиса «Много лосося» Людмила Румянцева назвала кофе со льдом и домашние цитрусовые лимонады лучшими охлаждающими напитками для жары. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила несколько необычных напитков для летнего зноя.

Холодный чай

По ее словам, спастись от жары поможет холодный чай, способный не только утолить жажду, но и прибавить энергии. Черный чай, отметила она, прекрасно сочетается с малиной или цитрусовыми, а для зеленого больше подойдут клубника, яблоки или груши. «Заварите чай и оставьте его в холодильнике на пару часов. Позже вы сможете добавить в него сок цитрусовых, пару ягод или дольки яблок», — дала совет Румянцева.

Домашний лимонад из цитрусов и персикового пюре

Лимонад — один из самых простых напитков, который можно приготовить дома, продолжила собеседница «Ленты.ру». Если классические лимонады уже наскучили, можно сделать напиток из апельсинов.

Цитрусовые хорошо освежают в жару и питают организм витаминами. Чтобы сделать лимонад сладким, можно добавить ложку персикового или клубничного пюре. Так вкус у напитка станет более ярким и насыщенным

Людмила Румянцеватехнолог
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Кофе со льдом по-вьетнамски

По словам специалистки, это прекрасный прохладительный напиток, который подойдет для жаркого летнего утра. Для его приготовления понадобится сгущенное молоко, лед и свежемолотый кофе.

Если вы не большой любитель сладких напитков, можно уменьшить количество сгущенного молока. Не забудьте добавить в напиток горсть льда, чтобы кофе оставался прохладным дольше. Также можно добавить корицу или мускатный орех по вкусу

Людмила Румянцеватехнолог

Клубничный лаймад

«Если вам надоели классические лимонады, попробуйте клубничный лаймад», — советует Румянцева. Она отметила, что благодаря сочетанию клубники и лаймада вкус получится насыщенным и необычным. Те, кто не любит клубнику, могут использовать другие ягоды и фрукты, например бананы или вишню.

Ранее диетолог Кристина Плотникова назвала идеальные напитки для завтрака. К ним, среди прочего, она отнесла кефир и зеленый чай.

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    Вера Владзиевская
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