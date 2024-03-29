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12:03, 29 марта 2024Бывший СССР

Военный эксперт заявил о проблемах Украины с системами ПВО

Военный эксперт Дандыкин указал на проблемы с ПВО у Украины
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины постепенно выбиваются ударами российских военных, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что уничтожение ПВО необходимо для более эффективного использования авиации.

«Мы стали регулярно наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, по Харькову. Беспилотники идут впереди, вскрывают позиции, потом уже удары наносят ракеты. Самый защищенный с точки зрения ПВО сейчас Киев, но и там наблюдаются проблемы, многие системы Patriot уже выведены из строя», — сказал военный эксперт.

Уничтожение ПВО, по его словам, необходимо для расширения радиуса действия и возможностей авиации: отсутствие таких систем дает самолетам возможность заходить на большую глубину.

«Вначале у Украины были советские системы ПВО, потом появились комплексы НАТО. Теперь мы уничтожаем их. Чтобы защитить свои войска, Украина вынуждена перемещать ПВО вперед, ближе к линии соприкосновения, но нам все равно удается их уничтожать. Кроме того, ПВО — это очень дорогое удовольствие, а поставок сейчас особо нет. Судя по тому, что происходит сейчас, большинство российских ракет достигает целей», — добавил Дандыкин.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что военные России зачищают бомбами и дронами целые районы на Украине. Это, как он считает, связано с дефицитом систем ПВО у Вооруженных сил Украины.

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