Экс-разведчик Риттер: ВС РФ зачищают бомбами и дронами целые районы на Украине

Вооруженные силы (ВС) России зачищают бомбами и дронами целые районы на Украине. Об активном использовании российскими войсками проблем Украины с нехваткой систем противовоздушной обороны (ПВО) заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, российские силы контролируют воздушное пространство, не только на поле боя с помощью планирующих бомб, но и в тылу с помощью дронов буквально зачищают целые районы. «Для Украины все кончено», — сказал он.

Ранее Риттер отметил, что Украина может потерять Харьков из-за уничтожения Вооруженными силами России средств противовоздушной обороны. Он добавил, что это может произойти в ближайшие недели и украинские войска не будут способны удержать оборонительные рубежи.