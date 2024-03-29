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09:42, 29 марта 2024Мир

В США заявили об активном использовании ВС России проблем ПВО Украины

Экс-разведчик Риттер: ВС РФ зачищают бомбами и дронами целые районы на Украине
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вооруженные силы (ВС) России зачищают бомбами и дронами целые районы на Украине. Об активном использовании российскими войсками проблем Украины с нехваткой систем противовоздушной обороны (ПВО) заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, российские силы контролируют воздушное пространство, не только на поле боя с помощью планирующих бомб, но и в тылу с помощью дронов буквально зачищают целые районы. «Для Украины все кончено», — сказал он.

Ранее Риттер отметил, что Украина может потерять Харьков из-за уничтожения Вооруженными силами России средств противовоздушной обороны. Он добавил, что это может произойти в ближайшие недели и украинские войска не будут способны удержать оборонительные рубежи.

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      Семен Александров
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