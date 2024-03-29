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19:30, 29 марта 2024Силовые структуры

ОПГ с подростками задержали в российском регионе за незаконный оборот оружия

В Брянске силовики задержали ОПГ с подростками за незаконный оборот оружия

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Брянске силовики задержали четырех жителей 16, 17, 18 и 47 лет за незаконный оборот оружия, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, осенью 2022 года 47-летний мужчина создал организованную преступную группировку (ОПГ), которая меньше чем за полгода собрала схрон из 11 винтовок разных моделей производства Тульского оружейного завода. Также в тайнике обнаружили 350 винтовочных патронов кольцевого воспламенения калибра 5,6 миллиметра.

Правоохранители изъяли оружие и теперь выясняют, как задержанные собирались его использовать. Возбуждено уголовное дело. Известно, что ранее все члены группировки были судимы за кражи, угоны машин, уничтожение имущества и хулиганство. Теперь им грозит до восьми лет колонии.

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      Илона Палей
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