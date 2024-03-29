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18:30, 29 марта 2024Силовые структуры

Оправдавшего теракт в «Крокусе» иностранца арестовали

В Санкт-Петербурге суд арестовал Зухурова за оправдание теракта в «Крокусе»

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд арестовал Баходура Зухурова, который в одном из публичных чатов в Telegram написал оправдывающий теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» комментарий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей до 26 мая. Он проходит обвиняемым по статье 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Зухуров признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По версии следствия, обвиняемый опубликовал в мессенджере Telegram в чате «Санкт-Петербург общаемся/Яндекс еда» комментарий, в котором заметили признаки оправдания террористического акта.

28 марта стало известно, что в Санкт-Петербурге 26-летнему гражданину Таджикистана предъявили обвинения в публичном оправдании терроризма за его слова о теракте в красногорском концертном зале.

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      Варвара Митина
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