Иностранца обвинили в оправдании терроризма из-за комментариев в интернете

В Петербурге предъявили обвинения иностранцу за слова о теракте в «Крокусе»

В Санкт-Петербурге 26-летнему гражданину Таджикистана предъявили обвинения в публичном оправдании терроризма за его слова о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Решается вопрос об аресте иностранца. Расследование дела продолжается.

По данным ведомства, с 24 по 25 марта мужчина публиковал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в красногорском концертном зале. Теперь ему грозит до пяти лет колонии по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее 75-летний пенсионер из Магаданской области одобрил теракт в «Крокусе» и попал под следствие.