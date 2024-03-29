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14:06, 29 марта 2024Россия

В СПЧ объяснили досрочное освобождение вора в законе Шакро Молодого

Член СПЧ Меркачева назвала справедливым освобождение Шакро Молодого
СюжетВоры в законе:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Освобождение вора в законе Шакро Молодого по условно-досрочному (УДО) является справедливым, заявила в разговоре с «Лентой.ру» член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева. Она объяснила, что у Шакро Молодого подошел срок УДО, он не нарушал правил внутреннего распорядка и действительно серьезно болен.

«УДО предполагается абсолютно для всех, в том числе для пожизненно осужденных, когда они отбывают наказание в 25 лет. Решение об этом принимает суд, который решает, исправился ли человек за время заключения. Тех, кто работал, у кого нет взысканий и нареканий, регулярно отпускают. Смотрят также и на наличие заболеваний. Если болезнь серьезная, то неважно, работал ли человек, были ли взыскания», — объяснила Меркачева.

Справедливым, по мнению правозащитницы, было бы автоматическое УДО, чтобы заключенным не нужно было обращаться в суд. Но на данный момент эта процедура не согласована.

Несмотря на широкую дискуссию в обществе по этому поводу, освобождение Шакро Молодого Меркачева считает справедливым.

«Он пожилой больной человек. Я видела его в "Лефортово", он ничего не нарушал, сидел спокойно. Мы можем представить себе маргинальный авторитетов, которые что-то выкрикивают, рисуют на стенах, но Шакро Молодой другой. Он просто тихо и спокойно сидел. Даже формально — почему бы не дать ему УДО? Да, он не работал, но в силу возраста. Скорее вопросы бы возникли, если бы его, наоборот, не освободили», — заключила Меркачева.

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Ранее сообщалось, что вор в законе Захарий Калашов, известный в криминальном мире как Шакро Молодой, досрочно освободился из краснодарской колонии. Он, возможно, направится в Сочи или Абхазию, где обосновались его товарищи.

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      Наталия Белова
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