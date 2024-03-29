Под Москвой резко подорожал один тип жилья

Квартиры в новостройках Подмосковья подорожали на 10 процентов

В ближайшем Подмосковье (до 15 километров от МКАД) резко подорожали квартиры в новостройках — в среднем на 10,5 процента за год. К такому выводу пришли специалисты департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», пишут «Известия».

Сейчас этот тип жилья под Москвой, по данным экспертов, можно купить в среднем за 9,4 миллиона рублей. Сильнее всего квартиры на первичном рынке выросли в цене в Красногорске — на 20,2 процента, до 9,6 миллиона рублей.

Второе место по этому показателю занимает Ленинский городской округ — там новые квартиры подорожали на 17 процентов, до 9,4 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров Котельники, где стоимость «первички» увеличилась на 15,7 процента, до 7,8 миллиона рублей. В топ-пять также попали Балашиха (плюс 10,4 процента) и Люберцы (плюс 9,3 процента).

Аналитики объясняют такую динамику ростом спроса и повышением стадии строительной готовности объектов.

Ранее эксперты назвали условие для снижения цен на новостройки в России. По словам специалистов, стоимость квартир начнет снижаться, когда предложение объектов будет значительно превышать спрос.