Названо условие снижения цен на новостройки в России

Аналитик Щукина: рост числа непроданной «первички» заставит снизить цены на нее

Значительное превышение предложения новостроек над спросом может повлиять на уменьшение их стоимости. Условие снижения цен на этот тип жилья назвала аналитик финансовой группы «Финам» Полина Щукина в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, указанная ситуация может привести к тому, что на рынке вырастет число непроданных объектов, а это, в свою очередь, создает риск затоваривания (большого количества лотов в экспозиции). Подобный расклад может оказать давление на цены и заставить застройщиков снизить стоимость квартир, чтобы стимулировать их продажи. Щукина отметила, что застройщики, которые столкнулись с низким уровнем продаж, могут испытывать финансовые трудности, поскольку расходы на строительство и обслуживание кредитов нужно покрывать вне зависимости от темпов продаж.

Между тем эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский считает, что затоваривания на рынке недвижимости не будет благодаря существованию льготной ипотеки на «первичке» и альтернативных сделок на «вторичке», позволяющих использовать имеющуюся квартиру в качестве начального капитала для приобретения новой и за счет этого выплачивать гораздо более скромную сумму по кредиту. «А вот снижения цен определенно стоит ждать. Собственно, тренд уже начал разворачиваться в сторону коррекции», — заявил он.

Ранее в этот же день экономист Михаил Беляев призвал не ждать снижения цен на жилье.

