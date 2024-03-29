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08:28, 29 марта 2024Среда обитания

Названо условие снижения цен на новостройки в России

Аналитик Щукина: рост числа непроданной «первички» заставит снизить цены на нее

Фото: Globallookpress.com

Значительное превышение предложения новостроек над спросом может повлиять на уменьшение их стоимости. Условие снижения цен на этот тип жилья назвала аналитик финансовой группы «Финам» Полина Щукина в разговоре с «Известиями».

По словам эксперта, указанная ситуация может привести к тому, что на рынке вырастет число непроданных объектов, а это, в свою очередь, создает риск затоваривания (большого количества лотов в экспозиции). Подобный расклад может оказать давление на цены и заставить застройщиков снизить стоимость квартир, чтобы стимулировать их продажи. Щукина отметила, что застройщики, которые столкнулись с низким уровнем продаж, могут испытывать финансовые трудности, поскольку расходы на строительство и обслуживание кредитов нужно покрывать вне зависимости от темпов продаж.

Между тем эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский считает, что затоваривания на рынке недвижимости не будет благодаря существованию льготной ипотеки на «первичке» и альтернативных сделок на «вторичке», позволяющих использовать имеющуюся квартиру в качестве начального капитала для приобретения новой и за счет этого выплачивать гораздо более скромную сумму по кредиту. «А вот снижения цен определенно стоит ждать. Собственно, тренд уже начал разворачиваться в сторону коррекции», — заявил он.

Ранее в этот же день экономист Михаил Беляев призвал не ждать снижения цен на жилье.

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      Полина Кислицына
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