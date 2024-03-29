Политолога Вишневского признали иноагентом

Минюст внес политолога Бориса Вишневского в реестр иноагентов

Минюст России внес политолога Бориса Вишневского в реестр иноагентов. Соответствующая запись появилась на сайте ведомства.

В Минюсте пояснили, что он среди прочего выступал против спецоперации на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Кроме Вишневского в списке появился адвокат Вадим Прохоров, а также проект «Первый отдел».

Ранее было подсчитано, что число лиц, признанных иностранными агентами в России, за три года выросло в 3,5 раза. На начало марта 2024 года их общее количество — 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций.