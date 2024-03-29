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13:23, 29 марта 2024Мир

Польский наемник признал гибель соотечественников на Украине

Польский наемник Миткевич: на Украине погибло около 20 соотечественников

Фото: Reuters

Воюющий на стороне Украины польский наемник Петр Миткевич в эфире радиостанции RMF FM признал присутствие и факты гибели соотечественников в ходе боевых действий против России.

Гражданин Польши находится в составе так называемого международного легиона территориальной обороны на Украине. По его словам, за Киев выступают не много поляков. Он давно воюет в легионе, поэтому знает их всех.

Миткевич подчеркнул, что не очень хотел бы говорить о количестве польских наемников, однако при этом назвал цифру, заниженную более чем в 70 раз по сравнению с официальными данными. «Но скажу так: погибло нас до двадцати», — заключил он.

Отмечается, что по данным Минобороны России, на Украине уничтожены свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе 1427 из Польши.

Ранее стало известно, что как минимум двое подданных Великобритании сражаются на стороне России. Британское СМИ раскрыло их имена — Бен Стимсон и Эйден Миннис.

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      Виктория Кондратьева
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