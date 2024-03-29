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15:55, 29 марта 2024Бывший СССР

Польский забор нанес многомиллионный ущерб Беловежской пуще

Руденик: забор Польши нанес Беловежской пуще ущерб на 20 миллионов долларов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Забор, возводимый Польшей на территории белорусского нацпарка «Беловежская пуща», нанес на первоначальном этапе строительства ущерб на 20 миллионов долларов (более 1,8 миллиарда рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом заявил начальник управления контроля за работой природоохранного комплекса, лесохозяйственной отрасли и проблем Чернобыля комитета госконтроля Белоруссии Василий Руденик, передает РИА Новости.

«Мы посчитали, что трансграничному национальному парку, согласно нашему национальному законодательству, был причинен вред путем уничтожения живого почвенного покрова, деградации земель, уничтожения старовозрастных широколиственных лесов», — уточнил Руденик, комментируя результаты посещения пущи экспертами ЮНЕСКО совместно с Международным союзом охраны природы в конце марта.

По его словам, белорусские специалисты выяснили, что заявленная стоимость польского забора была завышена более чем в три раза. Руденик добавил, что возведенная в пуще конструкция негативно влияет на экосистему и грозит усыханием леса в ближайшие пять лет из-за перегораживания водных потоков.

Екатерина Грищенко
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