В Белоруссии назвали угрозу из-за построенного Польшей забора на границе

МИД Белоруссии: построенный Польшей на границе забор угрожает европейским зубрам

Забор, построенный Польшей на границе с Белоруссией, угрожает существованию европейских зубров. Об этом заявил белорусский МИД в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Действия Польши по возведению забора на границе с Беларусью повторно ставят под угрозу существование европейского зубра. Искусственное заграждение неминуемо приведет к изоляции популяционных группировок и обеднению генофонда зубров, как наиболее генетически уязвимого вида», — сказано в заявлении ведомства. Уточняется, что после исчезновения в дикой природе и искусственного восстановления, генетическое разнообразие беловежской популяции животных является очень низким, а забор создает дополнительную угрозу.

В МИД отметили, что Белоруссия лидирует в мире по числу вольно живущих зубров. Согласно данным 2022 года, в Беловежской пуще обитает около 1,4 тысячи особей, добавили в министерстве. «Возвращение колючей проволоки является фактором, который может свести на нет усилия по защите природы, предпринятые в течение последних 30 лет», — приводит внешнеполитическое ведомство слова представителя польского офиса Всемирного фонда дикой природы Томаша Пецольд-Кнежевича. МИД обратил внимание, что в 2023 году исполняется сто лет восстановлению европейского зубра как вида.