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21:09, 29 марта 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл новую должность экс-главы СНБО Данилова

Зеленский заявил о назначении экс-главы СНБО Данилова послом Украины в Молдавии

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова послом Украины в Молдавии. Об этом он заявил в своем Telegram.

Как раскрыл украинский лидер, экс-глава СНБО сообщал ему «именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину». «Для нас Молдова — очень весомое государство», — подчеркнул Зеленский.

29 марта стало известно, что Зеленский уволил Марка Шевченко с поста чрезвычайного посла и полномочного посла Украины в Молдавии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что увольнение Данилова стало «продолжением перезагрузки системы управления государством». Он также сообщил, что новым главой СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко. С 23 июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины.

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      Марина Совина
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