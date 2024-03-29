Зеленский раскрыл новую должность экс-главы СНБО Данилова

Зеленский заявил о назначении экс-главы СНБО Данилова послом Украины в Молдавии

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова послом Украины в Молдавии. Об этом он заявил в своем Telegram.

Как раскрыл украинский лидер, экс-глава СНБО сообщал ему «именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину». «Для нас Молдова — очень весомое государство», — подчеркнул Зеленский.

29 марта стало известно, что Зеленский уволил Марка Шевченко с поста чрезвычайного посла и полномочного посла Украины в Молдавии.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что увольнение Данилова стало «продолжением перезагрузки системы управления государством». Он также сообщил, что новым главой СНБО Украины был назначен Александр Литвиненко. С 23 июля 2021 года он возглавлял Службу внешней разведки Украины.