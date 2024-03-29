Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:42, 29 марта 2024Мир

Посол РФ в США оценил вероятность улучшения российско-американских отношений

Антонов: ждать улучшения отношений РФ и США при текущей администрации нет смысла
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Ждать улучшения отношений Москвы и Вашингтона при администрации американского президента Джо Байдена нет смысла. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Ожидать улучшения российско-американских отношений в ближайшее время не представляется возможным, оценил он вероятность диалога стран. «Текущая администрация думает сегодня о том, как сохранить за собой Овальный кабинет Белого дома», — подчеркнул дипломат. Он уверен, что Байден не будет менять риторику по отношению к России, так как «получится, что это провальная политика».

Антонов добавил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» ждал визита сенатора или конгрессмена в посольство, но никто не захотел расписаться в книге соболезнований, а от Госдепа пришел «второстепенный человек».

Ранее Антонов сообщил, что представители Госдепа и Белого дома приходили в посольство почтить память погибших и выразить соболезнования пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Их визит был мимолетным, однако стороны успели построить планы о дальнейших контактах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это приглашение к геноциду». Лавров оценил последствия урегулирования по формуле Зеленского. Что еще сказал глава МИД?

      В зону СВО отправили взрывающийся при попадании к противнику дрон

      Посол РФ в США оценил вероятность улучшения российско-американских отношений

      Серийную воровку пенисов избили во время очередного преступления

      Бывший генерал ФСБ прокомментировал теракт в «Крокусе»

      В США увидели снижение угрозы эскалации на Украине

      Стало известно о воюющих на стороне Украины исламистах

      На Украине заговорили об открытии нового фронта на границе с Россией

      В Британии предрекли поражение Украины к лету

      Зеленский допустил поражение Украины из-за нехватки артиллерии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше