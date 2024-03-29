Посол РФ в США оценил вероятность улучшения российско-американских отношений

Антонов: ждать улучшения отношений РФ и США при текущей администрации нет смысла

Ждать улучшения отношений Москвы и Вашингтона при администрации американского президента Джо Байдена нет смысла. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

Ожидать улучшения российско-американских отношений в ближайшее время не представляется возможным, оценил он вероятность диалога стран. «Текущая администрация думает сегодня о том, как сохранить за собой Овальный кабинет Белого дома», — подчеркнул дипломат. Он уверен, что Байден не будет менять риторику по отношению к России, так как «получится, что это провальная политика».

Антонов добавил, что после теракта в «Крокус Сити Холле» ждал визита сенатора или конгрессмена в посольство, но никто не захотел расписаться в книге соболезнований, а от Госдепа пришел «второстепенный человек».

Ранее Антонов сообщил, что представители Госдепа и Белого дома приходили в посольство почтить память погибших и выразить соболезнования пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Их визит был мимолетным, однако стороны успели построить планы о дальнейших контактах.