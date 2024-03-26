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07:24, 26 марта 2024Мир

Российский посол обсудит с США двусторонние отношения

Посол РФ Антонов заявил о планах обсудить с властями США двусторонние отношения
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что договорился с представителями администрации США о контактах на следующей неделе по двусторонним вопросам. Его слова приводит РИА Новости.

Антонов сообщил, что представители Госдепа и Белого дома приходили в посольство почтить память погибших и выразить соболезнования пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Их визит был мимолетным, однако стороны успели построить планы о дальнейших контактах.

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Предстоящую встречу дипломаты посвятят вопросам двусторонних отношений. «Как нам жить дальше, есть ли какие-то вообще шансы у российско-американских отношений не быть до конца разрушенными», — добавил Антонов.

Ранее Белый дом заявил, что ответственность за теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», произошедшем в Красногорске 22 марта, лежит только на группировке «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

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      Марина Совина
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