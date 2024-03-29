Пентагон заявил о нехватке ВСУ артиллерии и средств ПВО

Пентагон: основной вызов для ВСУ заключается в нехватке артиллерии и средств ПВО

Основной вызов для Киева заключается в нехватке артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в зоне боевых действий активно применяется артиллерия, из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают потребность в увеличении количества орудий и снарядов.

«И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона. Поскольку это также является ключевыми средствами. Это тоже важно», — подчеркнул он.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. Он уточнил, что у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.