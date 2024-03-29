Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:09, 29 марта 2024Мир

Пентагон заявил о нехватке ВСУ артиллерии и средств ПВО

Пентагон: основной вызов для ВСУ заключается в нехватке артиллерии и средств ПВО

Фото: Presidential Office of Ukraine / Global Look Press

Основной вызов для Киева заключается в нехватке артиллерии и средств противовоздушной обороны (ПВО), заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в зоне боевых действий активно применяется артиллерия, из-за этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают потребность в увеличении количества орудий и снарядов.

«И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона. Поскольку это также является ключевыми средствами. Это тоже важно», — подчеркнул он.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. Он уточнил, что у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров пофантазировал о последствиях урегулирования по формуле мира Зеленского

      МИД объяснил прекращение заявлений Европы о непризнании победы Путина на выборах

      Зеленский пригрозил США и Европе российскими ракетами

      Во Франции предложили отменить церемонию открытия Олимпийских игр

      Лавров оценил сценарии Запада по изоляции России словами «мечтать не вредно»

      Песков ответил на вопрос о возможности визита Путина на саммит G20 в Бразилии

      Кулеба допустил возможность обсуждения «формулы мира» с Россией

      Лжесвященник завел 10 жен ради жилья и денег

      Длину волос у женщин связали с частым сексом

      Лавров высказался о будущем России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше