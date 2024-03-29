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15:17, 29 марта 2024Мир

Президента Аргентины уличили в «детской» внешней политике

Президента Аргентины Милея уличили в «детской» внешней политике

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Президента Аргентины Хавьера Милея уличили в «детской» внешней политике из-за оскорблений в адрес лидеров стран Латинской Америки. С обвинениями выступил бывший министр иностранных дел Сантьяго Кафьеро, передает газета El País.

«Своими обидами и оскорблениями Милей разрывает 200-летние мирные и дружеские отношения между Аргентиной и Колумбией», — рассказал бывший глава ведомства.

При этом авторы материала обращают внимание, что министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино пытается дезавуировать заявления Милея и сохранить отношения двух стран. Однако президент не остановился на подобном и в социальных сетях продолжил критиковать президента Колумбии Густаво Петро.

Ранее Колумбия выслала аргентинских дипломатов из-за слов Милея о колумбийском лидере Петро. Таким образом колумбийские власти отреагировали на недавнее интервью Милея CNN Español. В нем он раскритиковал левые взгляды лидера Колумбии, назвав его «коммунистом» и «террористом».

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      Максим Габриелян
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