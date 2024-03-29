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18:16, 29 марта 2024Из жизни

Пара попыталась продать новорожденных близнецов за 460 тысяч рублей

People: в США супруги попытались продать новорожденных детей за $ 5 тысяч

Фото: Luma Pimentel / Unsplash

В США арестовали пару, которая попыталась продать новорожденных детей за пять тысяч долларов (462,2 тысячи рублей). Об этом сообщает People.

В попытке избавиться от новорожденных близнецов заподозрили Закари Дэвиса и Жакилин Кит из штата Кентукки. Заявление против супругов написала родственница, которая узнала об их намерениях. Продать детей они якобы собирались одному из своих родных.

Женщина предоставила следователям скриншоты сообщений и видеоролик, в котором якобы обсуждается сделка, а Дэвис и Кит соглашаются с ее условиями. На допросе Дэвис подтвердил подлинность видеозаписи, однако заявил, что пошутил по поводу продажи детей. Кит сказала, что «не относится к ролику серьезно».

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Супругов арестовали 18 марта и поместили в тюрьму округа Джексон. Им предъявлены обвинения в торговле людьми. Пока неизвестно, собираются ли они признать вину и наняли ли адвокатов.

Ранее в Индии задержали женщин, которые похитили девочку, вышедшую из дома купить воздушный шар. Злоумышленницы собирались продать ребенка за «огромную сумму».

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      Никита Савин
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