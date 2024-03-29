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16:12, 29 марта 2024Из жизни

Четыре женщины похитили пятилетнюю девочку с воздушным шариком

New9Live: в Индии четыре женщины украли пятилетнюю девочку ради продажи

Фото: Shailesh Andrade / Reuters

В Индии задержали женщин, которые похитили девочку, вышедшую из дома купить воздушный шар. Об этом сообщает New9Live.

Инцидент произошел в городе Мумбаи, штат Махараштра. Родители пятилетней пострадавшей рассказали, что она одна вышла из дома, чтобы купить воздушный шарик для индуистского праздника весны Холи, и не вернулась. «Мы обыскали наш район и ближайшие населенные пункты, но ее нигде не было», — рассказал отец ребенка.

Родители обратились в полицию, и к поиску подключились следователи. Через 12 часов им удалось найти пропавшую и благополучно вернуть семье. Выяснилось, что ее украли четыре женщины. Младшей похитительнице было 19 лет, а старшей — 39. Они уже признались, что намеревались продать ребенка неким двум индианкам в пригороде Мумбаи.

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Злоумышленницы рассказали, что им пообещали за девочку «огромную сумму». Женщинам предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса. В данный момент полиция пытается выяснить, был ли кто-то еще замешан в преступлении.

Ранее в США женщина украла биологического сына у приемных родителей. После этого она сбежала с ребенком в Мексику.

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      Никита Савин
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