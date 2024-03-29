Продюсер назвал главную конкурентку Пугачевой на корпоративах

Продюсер Лавров: в 2000-х Вайкуле звали на корпоративы вместо Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров назвал главную конкурентку певицы Аллы Пугачевой на корпоративах в 2000-х годах. Его слова приводит NEWS.ru.

Лавров отметил, что 20 лет назад исполнительница хита «Миллион алых роз» была востребована на частных мероприятиях, однако ее выступления стоили недешево. «Когда хотели позвать Пугачеву или Ротару, а денег не хватало, то звали Вайкуле, потому что она стоила дешевле», — пояснил он.

Медиаменеджер отметил, что исполнительница Лайма Вайкуле практически перестала гастролировать примерно с 2004 года. Однако у нее были заказы на приватные вечеринки, так как она оставалась «статусной певицей». При этом Пугачева стратегически использовала Вайкуле как «страшную подругу», заключил Лавров.

Ранее советский и латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал об отношениях с соотечественницей Вайкуле.