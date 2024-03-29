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14:41, 29 марта 2024Культура

Раймонд Паулс рассказал об отношениях с Лаймой Вайкуле

Композитор Раймонд Паулс заявил, что почти не общается с Лаймой Вайкуле

Фото: Владимир Старков / ТАСС

Советский и латвийский композитор Раймонд Паулс рассказал об отношениях с соотечественницей, эстрадной певицей Лаймой Вайкуле. Его слова приводит News.ru.

Композитор заявил, что почти не общается с артисткой. «Почти нет, [не общаемся], ситуация сейчас довольно странная, пусть все успокоится — тогда поговорим. Я не хочу прошлое вспоминать, я много для кого что сделал, и для меня много чего-то плохого сделали», — сказал Паулс.

Он также отказался публично поздравлять Вайкуле с днем рождения.

Ранее Раймонд Паулс вспомнил о шумных тусовках, которые устраивала эстрадная певица Алла Пугачева. Композитор назвал вечеринки артистки «настоящей богемной жизнью» и заявил, что «чего только они на них не вытворяли».

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