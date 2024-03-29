Продюсер раскрыл главную опасность для певца SHAMAN

Продюсер Дробыш назвал опасной излишнюю политизированность SHAMAN

Продюсер Виктор Дробыш раскрыл главную опасность для певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Его слова приводит PROZVEZD.

Медиаменеджер заявил, что исполнитель может потерять свою преимущественно женскую аудиторию из-за излишней политизированности. Он посоветовал SHAMAN сменить тематику композиций на более универсальную. «Он выбрал эту дорогу и народ его поддержал в этом. Но с этого трудно будет соскочить. Мой совет ему: попробовать немножко удариться в лирику искреннюю, настоящую», — отметил Дробыш.

Продюсер также заявил, что не верит в слухи о нелюбви певца Леонида Агутина к SHAMAN. Ранее в СМИ появилась информация, что исполнитель хита «На сиреневой луне» отказался выходить на сцену с Дроновым. «Я не думаю, что Агутин завидует Ярославу. Мне кажется, что Агутину самому может позавидовать любой исполнитель», — заключил Дробыш.

Ранее SHAMAN опроверг новости о том, что другие отечественные артисты якобы отказываются выступать с ним на одной сцене.