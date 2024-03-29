Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:55, 29 марта 2024Культура

Продюсер раскрыл главную опасность для певца SHAMAN

Продюсер Дробыш назвал опасной излишнюю политизированность SHAMAN

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Виктор Дробыш раскрыл главную опасность для певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов). Его слова приводит PROZVEZD.

Медиаменеджер заявил, что исполнитель может потерять свою преимущественно женскую аудиторию из-за излишней политизированности. Он посоветовал SHAMAN сменить тематику композиций на более универсальную. «Он выбрал эту дорогу и народ его поддержал в этом. Но с этого трудно будет соскочить. Мой совет ему: попробовать немножко удариться в лирику искреннюю, настоящую», — отметил Дробыш.

Продюсер также заявил, что не верит в слухи о нелюбви певца Леонида Агутина к SHAMAN. Ранее в СМИ появилась информация, что исполнитель хита «На сиреневой луне» отказался выходить на сцену с Дроновым. «Я не думаю, что Агутин завидует Ярославу. Мне кажется, что Агутину самому может позавидовать любой исполнитель», — заключил Дробыш.

Ранее SHAMAN опроверг новости о том, что другие отечественные артисты якобы отказываются выступать с ним на одной сцене.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Главком объявил о подготовке ВСУ к новому наступлению. Какова главная цель украинской армии?

      Суд смягчил приговор осужденному за пожар в «Зимней вишне» пожарному инспектору

      Лидер Мексики возмутился избранием в Аргентине «презирающего народ» президента

      В Подмосковье подсчитали находящихся в больнице после теракта в «Крокусе»

      Летные испытания новой американской ракеты Sentinel отложили

      Европейских политиков обвинили в пророссийской позиции

      Экс-сотрудник СБУ сравнил действия террористов в «Крокусе» с украинскими ДРГ

      Минобороны отчиталось о сбитом беспилотнике над Белгородской областью

      Гарвард снял переплет из человеческой кожи с книги XIX века и извинился

      В Таджикистане задержали родственников обвиняемого в нападении на «Крокус»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше