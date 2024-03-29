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14:54, 29 марта 2024Культура

Раскрыта дата возобновления съемок «Блэйда»

Marvel Studios планирует возобновить съемки «Блэйда» осенью

Фото: Barbara Hine / Globallookpress.com

Съемки фильма «Блэйд» от Marvel Studios с актером Махершала Али в главной роли планируют возобновить осенью. Об этом сообщает Production Weekly.

Предполагаемая дата выхода фильма также изменится. На данный момент релиз картины запланирован на 7 ноября 2025 года. Отмечается, что за весь период после анонса проект успел сменить несколько режиссеров и сценаристов.

В мае 2023 года сообщалось, что Marvel Studios приостановила съемки фильма «Блэйд» из-за забастовки Гильдии сценаристов США.

«Блэйд» расскажет историю вампира, роль которого исполнит актер Махершала Али, известный по проектам «Зеленая книга» и «Настоящий детектив». В фильме также появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер.

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      Варвара Кошечкина
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