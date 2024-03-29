Раскрыта дата возобновления съемок «Блэйда»
Marvel Studios планирует возобновить съемки «Блэйда» осенью
Съемки фильма «Блэйд» от Marvel Studios с актером Махершала Али в главной роли планируют возобновить осенью. Об этом сообщает Production Weekly.
Предполагаемая дата выхода фильма также изменится. На данный момент релиз картины запланирован на 7 ноября 2025 года. Отмечается, что за весь период после анонса проект успел сменить несколько режиссеров и сценаристов.
В мае 2023 года сообщалось, что Marvel Studios приостановила съемки фильма «Блэйд» из-за забастовки Гильдии сценаристов США.
«Блэйд» расскажет историю вампира, роль которого исполнит актер Махершала Али, известный по проектам «Зеленая книга» и «Настоящий детектив». В фильме также появятся Делрой Линдо и Аарон Пьер.