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10:12, 29 марта 2024Ценности

Раскрыта причина расставания Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Инсайдер раскрыл причину расставания американского актера Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной. Об этом пишет Page Six.

По его словам, возлюбленным пришлось завершить роман из-за бывшего мужа светской львицы, алмазного магната Дмитрия Цветкова. Собеседник портала объяснил, что команда Круза обеспокоилась опубликованном на Daily Mail интервью олигарха, в котором он призвал актера «держать глаза и кошелек широко открытыми».

«Его коллеги просто не хотели иметь дело с ее бывшим мужем, который каждые несколько недель придумывал что-то неприятное для прессы», — рассказал он.

В феврале сообщалось, что Том Круз и Эльсина Хайрова расстались. Тогда в беседе с журналистами инсайдер заявил, что их отношения «просто исчерпали себя».

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      Карина Черных
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