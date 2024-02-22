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04:19, 22 февраля 2024Культура

Том Круз расстался с бывшей моделью из России

Sun: актер Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Эльсиной Хайровой
Том Круз

Том Круз. Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский актер Том Круз расстался с бывшей моделью, дочерью экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсиной, пишет газета The Sun со ссылкой на источники.

Как уточнило издание, несмотря на то, что 61-летний артист расстался с 36-летней манекенщицей, он хочет, чтобы они остались друзьями. Актер и бывшая модель живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», — уточнил источник. Он объяснил, что отношения между Крузом и Хайровой «просто исчерпали себя».

О романе актера с бывшей моделью из России стало известно 13 февраля. Артист познакомился с манекенщицей в своем пентхаусе в Лондоне.

Экс-депутат Госдумы Ринат Хайров отреагировал на новость о романе его дочери с Томом Крузом. Политик отметил, что не спрашивал у дочери про ее личную жизнь, однако убежден в том, что слухи о романе пары являются проплаченным фейком.

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      Марина Совина
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