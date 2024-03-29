Раскрыта судьба впавшего в кому из-за отсутствия кислорода в самолете россиянина

РЕН ТВ: впавший в кому из-за отсутствия кислорода в самолете россиянин не выжил

Россиянин, впавший в кому из-за отсутствия кислорода в самолете, не выжил. Судьбу пассажира в беседе с РЕН ТВ раскрыли его родственники.

Инцидент произошел в среду, 27 марта, на борту лайнера российской авиакомпании, следовавшего из Бангкока в Красноярск. Отмечается, что рейс задерживался на сутки.

Во время четырехчасового простоя в салоне отказала система подачи кислорода. Некоторые пассажиры чувствовали недомогание и даже теряли сознание, их забирали медики. В общей сложности были госпитализированы четыре человека, у одного из них, жителя Красноярска по имени Сергей, остановилось сердце. Впоследствии мужчина впал в кому.