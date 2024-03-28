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16:44, 28 марта 2024Путешествия

Россиянин впал в кому из-за отсутствия кислорода в салоне самолета

Mash: россиянин впал в кому из-за отказа системы подачи кислорода в самолете

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Турист из Красноярска впал в кому из-за отсутствия кислорода в салоне самолета. Об этом пишет Telegram-канал Kras Mash.

Инцидент произошел 27 марта на рейсе российской авиакомпании из Бангкока в Красноярск, который задержался на сутки. По данным источника, во время четырехчасового простоя в салоне отказала система подачи кислорода. Некоторые пассажиры почувствовали себя плохо и потеряли сознание, их забирали на скорой. Уточняется, что всего были госпитализированы четыре человека, у одного из них, россиянина по имени Сергей, остановилось сердце.

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Сейчас мужчина находится в коме. Местные врачи выставили его супруге счет в размере 1,3 миллиона батов (более трех миллионов рублей), иначе Сергея отключат от системы жизнеобеспечения. Отмечается, что деньги у туристки есть, но она не может снять их с российской карты. Кроме того, по ее словам, страховая компания заявила, что это не их случай, а авиакомпания на связь с женщиной не выходит.

В январе российский турист впал в кому после падения с балкона на египетском курорте Хургада. Родные рассказали, что в момент инцидента мужчина был трезв.

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      Алина Черненко
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